Кабмин решил помочь Швеции в тушении пожаров

Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, принял решение предоставить Швеции помощь в борьбе с лесными пожарами, если от Стокгольма поступит такая просьба.



"Если будет запрос и подтверждение Королевства Швеция, этот документ даст нам возможность отправить авиацию и помочь погасить пожары", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.



В правительстве вспомнили, что в прошлом году в августе-сентябре на востоке Украины была сложная ситуация с пожаротушением.



В связи с этим предложили дать поручение соответствующим органам изучить риски возникновения пожаров в этих регионах Украины.

