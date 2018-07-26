США и ЕС договорились избежать торговой войны - Трамп

США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле



Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Вашингтоне, сообщает BBC.



США и Европейский Союз будут добиваться отмены торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию - за исключением товаров автопрома.



Они также договорились развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве, в частности, повысить экспорт в Европу американской сои.



Кроме того, Европейский Союз увеличит импорт из США сжиженного газа и, по словам Трампа, превратится в "огромного покупателя".



США и ЕС согласились приостановить введение каких-либо дополнительных тарифов, пока ведутся переговоры, а также работать над реформой ВТО.



Оглашая заявление в Белом доме, Трамп добавил, что между Вашингтоном и Брюсселем начался "новый этап".



Юнкер со своей стороны назвал встречу конструктивной и сказал, что его основной целью была договоренность о нулевых тарифах на промышленные товары



"У меня сегодня была одна цель - заключить соглашение. И мы заключили соглашение. У нас есть ряд направлений, по которым мы можем работать", - сказал он.

