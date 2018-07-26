Андрей Макаревич предложил России купить Крым

Лидер российской группы "Машины времени" Андрей Макаревич заявил, что России не нужно было воровать у Украины Крым. По его мнению, полуостров нужно было просто купить.



С таким заявлением Андрей Макаревич выступил в эфире радио "Эхо Москвы". По словам музыканта, сторонам следовало договориться и решить проблему цивилизованно. Более того певец утверждает, что в купленный по обоюдной договоренности Крым он и сам бы приезжал.



"Я считаю, что если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути. Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны. Тем более, что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил", - рассказал Макаревич.



Музыкант отметил, что имеет принципиальную позицию по территории Крыма, с которой в 2014 году "получилась не очень красивая история". Он добавил, что определенная вина за произошедшее лежит и на самих крымчанах. "Если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, подавляющего числа населения, это все равно не совсем правильно. Потому что существуют законы, существуют международные договоренности... Изначально постановка вопроса неправильная", – подчеркнул Макаревич.

