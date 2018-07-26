От диванов до пуфиков: скидки на мягкую мебель в Pufetto

Выбираете недорогую, стильную и практичную мягкую мебель? В каталоге интернет-магазина Пуфетто вы найдете все, что нужно. Доступные цены на качественные диваны, кресла, кровати, матрасы и пуфы стали еще ниже. Оцените новые скидки!



Идеальная мебель в любой интерьер



Мебель для квартиры и дома, офиса и ресторана, комнаты отдыха и кабинета – все есть на сайте Pufetto. Вас ждут:



1. Двухместные и трехместные прямые диваны. Отличное решение для залов, гостиных и общественных мест.



2. Раскладные диваны. Это дополнительные спальные места, которые можно организовать в любой момент легким движением руки. Есть модели для ежедневного и гостевого использования. Pufetto встраивает в свои диваны самые надежные и удобные механизмы трансформации, которые прослужат вам долгие годы.



3. Угловые диваны. Они подходят и для установки в углу помещения, и для разделения комнаты на две зоны.



4. Кресла. Купите раскладное кресло и получите дополнительное компактное спальное место. Его также можно устанавливать в детской – в дневное время кресло-кровать можно собрать, оставив больше места для игр и занятий.



5. Кровати и матрасы. Выбирайте размер спального места – Пуфетто предлагает по 2 модификации каждой полутораспальной и двуспальной кровати из каталога. Также можно заказать металлический или деревянный ламельный каркас, матрас того же размера и подушки.



6. Пуфики. Два вида пуфов – кубы и банкетки – станут стильным и полезным дополнением интерьера. Их можно использовать как дополнительные посадочные места. В некоторых моделях есть встроенные ниши для хранения мелких предметов.



Хотите, чтобы мебель идеально вписалась в интерьер? Оформляйте ее любым обивочным материалом из 500 вариантов (образцы высылаются почтой бесплатно).



Экономия до 50%



Платите за качественную мебель меньше – Пуфетто не только предлагает доступные цены, но и дополнительно снижает их.



Вы можете получить скидки:



• до 50% - следите за сезонными акциями;



• до 20% - на готовую мебель.



Другие специальные предложения Pufetto:



1. мебель в рассрочку (единоразовая комиссия - 10%);



2. тестовый режим – 30 дней (можно вернуть мебель в магазин и получить полное возмещение).



Убедиться в качестве мебели можно в шоу-румах магазина в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове.



Хотите получить больше скидок и узнать о дополнительных бонусах? Звоните по телефону на сайте и подписывайтесь на рассылку новостей Пуфетто. Стильная, простая в уходе, надежная и долговечная мебель уже ждет вас!



