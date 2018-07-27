США анонсировали расширение санкций против России

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, передает агентство Блумберг.



"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", — цитирует агентство Коркера.



Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".

"Антироссийская агония"



Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.



В ответ на это в Госдуме пообещали зеркальную реакцию, назвав санкции США "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".



В частности, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициативы американских сенаторов по ужесточению санкций — это "еще одно проявление антироссийской агонии".



По его словам, на Капитолийском холме никак не могут смириться с тем, что даже руководство Соединенных Штатов не воспринимает Россию однозначно как врага.



"Очевидно, что эти предложения также связаны с внутриполитической борьбой, усилившейся после саммита в Хельсинки, и направлены отчасти на сдерживание деятельности президента Дональда Трампа", — подчеркнул депутат.



Говоря о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, Слуцкий отметил, что "мы не друзья", однако "две великих ядерных державы не могут иметь столь низкий уровень взаимодействия, как сейчас".



"Задача по восстановлению конструктивного диалога по-прежнему остается острой. Стоит ли говорить, что новые санкции не лучший для этого фон", — заключил он.

