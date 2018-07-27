Италия объявила о готовности способствовать реализации "Минска-2"

Италия в рамках председательства в ОБСЕ уделяет приоритетное внимание ситуации в Донбассе и готова способствовать реализации минских договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки во время встречи с замглавы МИД Украины Еленой Зеркаль.



"Итальянское председательство в ОБСЕ готово и в дальнейшем способствовать реализации минских договоренностей…, уделяет приоритетное внимание ситуации в Донбассе, в том числе из-за деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — цитирует пресс-служба МИД Украины слова Пикки, который находится в Киеве с визитом.



По данным МИД Украины, собеседники положительно оценили состояние двусторонних отношений, особо подчеркнули рост показателей украинского-итальянского товарооборота. Кроме того, они отметили важность углубления культурного сотрудничества как средства сближения двух народов.

