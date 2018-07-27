Ученые приблизились к получению искусственного сердца

Биомодель левого желудочка человеческого сердца работает как настоящая, что дает надежду на создание полноценной замены сердцу, передает "Техкульт". Этой технологией занимается Университет Гарварда. Модель получили, вырастив клетки сердца на основе из нановолокна.



Основа в форме мешочка делалась из биоразлагаемого желатина и сложного полиэфира. У основы была ячеистая поверхность, на которую высаживали индуцированные стволовые клетки. Через несколько дней активного роста клетки сформировали тонкий слой сердечной ткани. При этом основа рассосалась, оставив желудочек. Его ученые заставили биться.



Стимуляция изопротеренолом повышала скорость сокращений, а физические повреждения тканей давали симптомы сердечного приступа. То есть модель реагировала как настоящая часть сердца. Ее поместили в специальный биореактор, где модель прожила более 6 месяцев и подвергалась дополнительным воздействиям в рамках экспериментов.

