Риск слабоумия можно снизить режимом питания

Как передает "МИР24", ученые из Медицинского Университета в Тяньцзине делают ставку на Скандинавскую диету, которая очень похожа на Средиземноморскую. Она снижает риск деменции на 30%, установили эксперты, проанализировав данные 2223 пациентов старше 65 лет.



За состоянием пожилых людей следили в течение шести лет. Оказалось, люди, чей рацион был богат морепродуктами, цельнозерновыми продуктами и орехами, а также демонстрировали высокий уровень активности, имели сниженный риск развития деменции. По словам ученых, Скандинавская диета хороша отказом от полуфабрикатов в пользу домашней еды и сниженным содержанием сахара. В отличие от Средиземноморской диеты, здесь рекомендовано не оливковое, а рапсовое масло.



Оно способствует образованию коричневого жира, который сжигает отложения белого жира, способствует нормализации уровня сахара в крови. Что касается остальных компонентов Скандинавской диеты (рыбы и овощей), то они обладают противовоспалительными свойствами.

