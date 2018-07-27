Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»

В сети появился второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел».



XXVI век. На планете Земля богачи живут в Небесном городе, беднота довольствуется жизнью в Нижнем городе, куда сбрасываются все отходы и мусор. Однажды в куче металлолома Нижнего города учёный находит части женщины-киборга и возвращает её к жизни. Придя в сознание, киборг обнаруживает, что из ее памяти стерто все, кроме боевых приемов. Теперь она должна обрести утерянные воспоминания и выяснить, кто её отправил на свалку.



Режиссер: Роберт Родригес

В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Мишель Родригес, Кристоф Вальц, Эйса Гонсалес.





