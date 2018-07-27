Причиной пожаров в Греции мог стать поджог

Власти Греции предполагают, что пожары вокруг Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога. Об этом сообщает Associated Press.



Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом преступного умысла.



Он указал, что "имеются серьезные признаки преступной деятельности" и проводится расследование".



Агентство отмечает, что в результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, уже погибли 82 человека и около 180 получили ранения.



Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и на воде. Опознание погибших затруднено из-за того, что тела сильно обгорели; родственникам приходится предоставлять судмедэкспертам образцы ДНК и стоматологические записи.

