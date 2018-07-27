Появилось видео массовой драки украинских депутатов в мэрии Конотопа

В горсовете города Конотоп в Сумской области возник конфликт, переросший в драку, между сторонниками и противниками действующего мэра. Видео драки опубликовали в Youtube.



Как сообщил в Facebook отдел коммуникации полиции Сумской области, во время столкновений пострадали четверо полицейских, 50 участников драки задержали.



Обсуждение какого вопроса вызвало конфликт, не уточняется.



"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан", — написал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.



Он также добавил, что полиция действует вне политики и предпримет для обеспечения спокойствия граждан и порядка в городе все меры, предусмотренные законодательством.







