BP купит сланцевые активы в США за $10,5 млрд

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира BP Plc (до мая 2001 года – British Petroleum) договорилась о покупке сланцевых активов в США у англо-австралийской группы BHP Billiton, самого большого горнодобывающего концерна мира.



Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 27 июля.



Сумма сделки составляет $10,5 млрд, что делает ее крупнейшей для BP с 1999 года. Половина суммы будет выплачена в момент завершения сделки из текущих денежных резервов BP, остаток – шестью равными долями в течение полугода после ее завершения.



Таким образом, BP возвращается в Пермский бассейн, где сосредоточены основные объемы сланцевой нефти США, впервые с 2010 года: в периметр сделки входят 83 тыс. акров (33,6 тыс. га) в этом регионе. Восемь лет назад, вскоре после аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, британская компания продала 405 тыс. акров в Пермском бассейне американской Apache Corp за $3 млрд.



Сделка также включает 194 тыс. акров на месторождении Eagle Ford на юге Техаса и сопоставимые площади на Хейнсвиллском месторождении сланцевого газа на востоке Техаса и в Луизиане.



Разведанные запасы углеводородов на приобретаемых месторождениях составляют 4,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), сделка увеличит добычу BP на 190 тыс. б.н.э. в сутки (б.н.э./с) и обеспечит ее рост на протяжении следующего десятилетия.



В настоящее время компания производит в США около 744 тыс. б.н.э./с, в том числе 320 тыс. тыс. б.н.э./с в Мексиканском заливе, 109 тыс. тыс. б.н.э./с в Аляске и около 315 тыс. тыс. б.н.э./с в остальной материковой части Штатов.

