Северная Корея передала США останки 55 американских солдат

Власти КНДР передали США останки 55 американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов



Как сообщил Белый дом, самолет С-17 ВВС США с останками погибших уже прибыл на авиабазу Осан в Южной Корее, где 1 августа состоится церемония репатриации останков. После этого останки будут направлены на американскую военную базу на Гаити, где пройдет процедура их проверки.



«Сегодня сделан важный первый шаг к возобновлению репатриации останков из КНДР и поиску там примерно 5300 тел американцев, которые еще не вернулись домой», — говорится в сообщении Белого дома.



Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньском саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

