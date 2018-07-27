Богословская решила баллотироваться в президенты

Бывший народный депутат (III, VI и VII созывов) Инна Богословская приняла решение баллотироваться на пост президента Украины.



В своем выступлении во время прямого эфира в социальной сети Facebook в четверг, 26 июля, И.Богословская отметила, что, в случае победы не намерена баллотироваться на второй срок. "Я сознательно иду только на один срок, чтобы навести порядок в стране и открыть двери новым людям", - сказала она.



Политик отметила, что деньги на предвыборную агитацию планирует получить за счет продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и взносов граждан. "Я не обращаюсь за помощью к большим финансово-промышленным группам. Потому что хочу быть благодарной за свою победу и служить только вам - гражданам Украины", - сказала И.Богословская.



И.Богословская - заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. В настоящее время возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, однако дважды покидала ее.



Очередные президентские и парламентские выборы запланированы в Украине на 2019 год.

