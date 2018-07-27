МВФ одобрил правки в закон об Антикоррупционном суде

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил принятые Верховной Радой правки в закон по созданию Антикоррупционного суда. Об этом Українським Новинам сообщили в МВФ. Фонд сообщил, что как только принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе МВФ.



Вместе с тем решения вопроса Антикоррупционного суда еще недостаточно для гарантированного получения следующего транша МВФ.



Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается.



Как сообщали Українські Новини, 12 июля Верховная Рада постановила передать все дела, подследственные Высшему антикоррупционному суду, в суд после начала его работы.

