Минздрав: около 5% украинцев инфицированно вирусом гепатита С

По состоянию на сейчас около 5% украинский инфицированные вирусом гепатита С. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.



"По последним оценкам, около 5% украинцев инфицированно вирусом гепатита С. Фактически - это 2 млн украинцев. Многие из них даже не знают о своем статусе", - сообщила Супрун.



Супрун сообщила, что уже с этого года семейные врачи получат бесплатные тест-наборы для выявления гепатита С и ВИЧ, и смогут предоставлять их пациентам.



"Будем делать тестирования доступным и простым через семейных врачей. Уже в этом году у семейных врачей будут бесплатные тест-наборы для гепатита С и ВИЧ и они будут предоставлять их пациентам - тем, которые имеют высокий уровень риска", - заявила она.

