В киевских обменниках подорожал доллар

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 пятницы, 27 июля, повысился по сравнению с 26 июля на 19,43 коп. до 26,9571 UAH/USD, курс покупки - на 15,78 коп. до 26,6282 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 7,75 коп. до 30,9350 UAH/EUR, курс продажи повысился на 13,35 коп. до 31,5865 UAH/EUR.



Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 27 июля повысился на 5 копеек - до 26,79 грн/долл, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 26,75 грн/долл. Курс евро в продаже составил 31,22 грн/евро.

