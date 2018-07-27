Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Он опустился с третьей строчки на шестую, потеряв почти 17 миллиардов долларов на фоне резкого обвала стоимости акций своей компании.



Ранее состояние предпринимателя оценивалось в 86,5 миллиардов долларов, теперь оно составляет 70,6 миллиардов.



В списке богатейших людей он уступил американскому инвестору Уоррену Баффетту, президенту французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основателю испанской фирмы Inditex Амансио Ортеге.



Акции Facebook рухнули после публикации квартального отчета, в котором даются негативные прогнозы аналитиков. Потери компании составляют около 130 миллиардов долларов.



В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда. Обвал акций на 24 процента также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.

