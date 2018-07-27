Верующие УПЦ (МП) начинают собираться на Владимирской горке в Киеве

Верующие Украинской православной церкви (Московского патриархата) начинают собраться на Владимирской горке в центре Киева, где в 13:00 начнется молебен по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси, а затем в 13:30 – крестный ход.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в сквере возле памятника князю Владимиру по состоянию на 11:00 собралось уже несколько тысяч верующих из различных регионов Украины, о чем свидетельствуют соответствующие таблички в руках у некоторых из них. Верующие продолжают прибывать. Также собрались церковные иерархи. На данный момент никого из публичных личностей (политиков, знаменитостей) пока нет.



На всех направлениях подходов верующих и у горки дежурят медики.



В 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий, а в 13:30 начнется крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.



Порядок в центре Киева обеспечивают в усиленном рабочем режиме правоохранители.



В частности, со всех сторон на подходах к месту проведения мероприятия установлены кордоны правоохранителей, в т.ч. со стороны Михайловского Золотоверхого монастыря - без рамок-металлоискателей. Полицейские досматривают личные вещи, в частности, сумки. Также сотрудники Национальной гвардии дежурят на выходах из станций метро в центре столицы.



Обстановка на подходах и у самого памятника Владимиру спокойная, наблюдаются небольшие очереди.



Погода в центре Киева пасмурная, прошел дождь.

