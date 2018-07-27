Amazon увеличил прибыль в 13 раз

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года почти в 13 раз, впервые превысив $2 млрд.



Как сообщается в пресс-релизе Amazon, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года.



Выручка увеличилась почти на 40% – с $37,96 млрд до $52,90 млрд.



Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Amazon на уровне $2,48 на акцию при выручке в $53,37 млрд.



Операционная прибыль компании в минувшем квартале увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд. Прогноз для этого показателя равнялся $1,73 млрд.



В III квартале Amazon ожидает выручку от $54 млрд до $57,5 млрд, операционную прибыль – от $1,4 млрд до $2,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне $1,25 млрд при выручке $58,07 млрд.

