Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании

Нападающий "Ювентуса" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заключил соглашение с министерством финансов Испании, чтобы закрыть расследование об уклонении от уплаты налогов.



Он заплатит налоги, а также проценты и штрафы по ним на общую сумму 18,9 млн евро. Футболист также согласился на два года тюрьмы условно. Договоренности совпадают с предварительно объявленными в июне.



Как отмечает испанская El Mundo, соглашение с властями позволит К.Роналду беспрепятственно завершить переход из мадридского "Реала" в "Ювентус".



Португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро доходов, полученных в 2011-2014 годах, через офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.



Если позднее выяснится, что К.Роналду нарушил в Испании еще какие-то законы, условный тюремный срок станет реальным, заявил представитель министерства юстиции страны.

