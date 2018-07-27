На выходных в Украине сохранится жаркая и дождливая погода

В ближайшие сутки, 28 июля, погоду в Украине будет определять теплая и влажная, на востоке страны жаркая и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. По всей Украине, кроме востока, в субботу пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град. Ветер восточный, 5-10 м/с, во время гроз возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей 21-23°, днем 25-30°, на Левобережье местами до 34°.



В Киеве - кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 17-19 °, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,6 градусов тепла в 1945 году, самая низкая - ночью на отметке 9,4 градусов выше ноля в 1923 году



В воскресенье, 29 июля, в западных, южных, Винницкой и Житомирской областях также пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 27-32°, в западных областях 23-28°.



В Киеве 29 июля - без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.



27 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляла 24-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.

