Пхеньян назвал условия дальнейшей денуклеаризации

Власти Северной Кореи ждут хотя бы частичного снятия санкций, в качестве условия продолжения процесса денуклеаризации. Об этом заявил председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Голь, передает South China Morning Post.



Он отметил, что ранее в КНДР настаивали на мирном договоре, но сейчас они просят объявить о завершении Корейской войны, и хотят, чтобы это произошло как можно скорее. Только после этого можно будет продвигать процесс денуклеаризации, добавил политик. В Пхеньяне считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.



При этом Ким Хон Голь добавил, что необходимо подключить Пекин к процессу подготовки и переговоров по заявлению об окончании войны. Также, по его словам, Китай должен присоединиться к мирным переговорам, чтобы стабилизировать процесс денуклеаризации.



Кроме того, в Пхеньяне недовольны колебаниями Сеула относительно облегчения экономических санкций и пассивностью в вопросе возобновления межкорейских экономических проектов.

