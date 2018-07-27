Омелян назвал условие появления в Украине завода Tesla

Строительство в Украине завода Tesla возможно при условии принятия законопроекта по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине. Об этом сообщил журналистам после брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос корреспондента УНН.



"Это наша цель, чтобы одна из гигафабрик компании Tesla была размещена в Украине и производила электромобили, не только для украинского, но и для европейского рынка. Но мы можем начать полноценные переговоры, только после принятия парламентом законопроекта по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине. Что включает не только производство электрокаров, но и производство литий-ионных батарей, добычи лития, строительство завода по изготовлению электрокаров, чарджера и суперчарджера (зарядок, - ред.). Это комплексный документ. После его утверждения мы сможем начать полноценные переговоры с инвестором", - сказал Омелян.



Как уточнил он, те контакты, которые сейчас есть, они утверждают заинтересованность со стороны ряда мировых компаний, но они все ждут закон, который будет проголосован парламентом, надеюсь, в ближайшее время.