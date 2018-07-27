Расследование дела Рубана и Савченко будет завершено до 6 августа - Матиос

Главная военная прокуратура намерена до 6 августа завершить расследование уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.



Об этом в эфире телеканала "Прямой" 26 июля сообщил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українськi Новини.



"В ближайшее 10 дней расследование дела Рубана и Савченко будет завершено, проведены все необходимые следственные действия, и будут оглашены материалы для ознакомления, а после дело пойдет в суд", - сказал он.



Матиос отметил, что ему досадно, что Савченко из героя превратилась в подозреваемою в подготовке терактов.

