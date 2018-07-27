Transparency International призвала Холодницкого подать в отставку

Transparency International Украина призывает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры.



Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.



«Представительство глобальной антикоррупционной сети убеждено – только такой шаг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции в Украине», - говорится в нем.



«Руководитель учреждения является его лидером и лицом, поэтому его запятнанная репутация подрывает доверие к институту, который он возглавляет. При сложившихся обстоятельствах, ТI Украина призывает Холодницкого подать заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Ведь сохранение независимости и общественного доверия к САП являются критически важными в процессе борьбы с коррупцией в Украине», - резюмировали в организации.

