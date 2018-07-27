Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне

Президент Украины Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями закон о "едином окне" на таможне, принятый 5 июля 2018 года, сообщается на сайте главы государства. В предложениях к закону П.Порошенко указал, что поданный на подпись закон является чрезвычайно важным и выразил поддержку необходимости введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.



В то же время глава государства отметил, что отдельные положения закона не могут быть поддержаны.



В частности, документ вносит изменения в законы "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", относящие специальные вагоны для перевозки зерна к технике и оборудованию для АПК, на приобретение которых сельхозтоваропроизводителям предоставляется господдержка.



Глава государства отметил, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), объем производства продукции растениеводства (11,2%) которых объективно не требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна.



"Предложенная законом господдержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и является нерациональным расходованием бюджетных средств. Учитывая стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую господдержку смогут преимущественно крупные сельхозпредприятия", - указывается в сообщении.



По мнению президента, при таких обстоятельствах вводимая законом господдержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей.



Глава государства отметил, что соответствующие изменения в законы Украины не могут быть поддержаны и предложил исключить пункты 21 и 25 в разделе II Закона.



Как сообщалось, парламент 5 июля поддержал во втором чтении законопроект №7010 с изменениями в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты о внедрении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне с редакционными поправками. "За" законопроект, проголосовали 254 народных депутата при необходимых 226 голосов.



Законопроект №7010 входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране. Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.