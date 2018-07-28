Порошенко: власть не будет вмешиваться в церковные дела

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует, что государство не будет вмешиваться в церковные дела. "Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но и заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал президент во время празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси – Украины в субботу в Киеве.



Он отметил, что в Российской Федерации церковь "только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась "скрепой" режима". "Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Более того, сама доктрина "Русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви", - заявил П.Порошенко.



Президент подчеркнул, что такая ситуация является прямой угрозой национальной безопасности Украины, "что просто обязывает нас действовать".



"Это вопрос нашей национальной безопасности. Это – вопрос всей мировой геополитики. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу", - сказал президент.



Он подчеркнул, что верующие и церковные общины сами будут решать присоединяться ли им к поместной церкви.

