250 тысяч верующих Украинской православной церкви приняли участие в крестном ходе в Киеве

Более 250 тысяч человек по данным информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви приняли участие в торжественном молебне на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинском крестном ходе, которые телеканал «Интер» в канун Дня Крещения Руси транслировал в прямом эфире. Это рекордное количество верующих, вышедших на улицы Киева за все годы празднования Дня Крещения Руси. В 2017 году в молебне и крестном ходе УПЦ участвовали около 100 тысяч человек.



Для освещения крестного хода телеканал «Интер» задействовал беспрецедентные для украинского телевидения технические ресурсы – 56 камер, 7 передвижных телестанций, 7 спутниковых станций.



Освещению одного из главных для православного мира праздников «Интер» 27 и 28 июля посвятил около 15 часов эфирного времени; телеканал отказался от показа рекламы в течение дня 27 июля.



В шестичасовом марафоне «Наша вера» в прямом эфире вышло несколько десятков эксклюзивных материалов. Интервью журналистам «Интера» дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. Съемочные группы телеканала сняли сюжеты в Украине, Сербии, Беларуси, России, Грузии, Азербайджане, Израиле, Турции, Греции, Италии. Телеканал транслировал Всеукраинский колокольный звон, прямые включения осуществлялись из Святогорской, Почаевской, Киево-Печерской лавр, Зимненского монастыря. Журналисты рассказали о людях, судьбы которых изменила вера, и показали уникальные кадры из жизни монахов православных монастырей.



В День Крещения Руси «Интер» представит премьеру документального проекта «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». Он приурочен к 30-летию возобновления монашеского служения в главной православной обители. Обители, которая сделала Киев духовным центром огромной православной цивилизации.



28 июля «Интер» будет вести трансляцию Божественной литургии из Киево-Печерской лавры.

