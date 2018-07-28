Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову – МИД ФРГ

Германия призвала Россию безотлагательно оказать медицинскую помощь заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, говорится в заявлении уполномоченного правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.



"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает широко распространенную озабоченность его здоровьем. Она усилилась еще раз с начала его голодовки в мае", - говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Германии в пятницу.



Б.Кофлер выразила надежду, что российская власть примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ О.Сенцова к медицинской помощи.



"Я искренне надеюсь, что российское правительство примет во внимание решение и срочно обеспечит полный доступ к медицинской помощи. Я также надеюсь на досрочное освобождение г-на Сенцова и его сокамерника, господина Кольченко", - заявила Омбудсмен Федерального правительства Германии.



Как сообщалось, А.Кольченко и О.Сенцов были задержаны спецслужбами РФ в мае 2014 года в Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Летом 2015 года А.Кольченко был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, О.Сенцов - 20 лет. Оба отрицают свою вину.



В конце мая А.Кольченко объявил голодовку, требуя освобождения О.Сенцова. Через некоторое время он вынужден был прекратить такой протест из-за слабости. О.Сенцов в свою очередь начал голодовку 14 мая, требуя освобождения всех 64 украинских политических заключенных в России.

