В Украине ближайшие сутки по-прежнему будет тепло и влажно

В Украине ближайшие сутки 29 июля погоду по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В Украине ночью местами, и днем в западных, южных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы . Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°; днем 27-32°, в Прикарпатье местами 23-25°.



В Киеве 29 июля ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 июля самая высокая температура днем была 38,0° в 1936 году, самая низкая ночью 10,1° в 1923 году.



В Украине 30 июля в северных, а днём также в западных областях местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днём 27-32°, в южных и восточных областях до 36°.



В Киеве 30 июля местами кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 20°, днём 28-30°.



По состоянию на 9:00 субботы, 28 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 25-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.

