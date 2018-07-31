Продукты, которые человек ест вечером, влияют на сон

Как передает "МИР24", яйца являются, с этой точки зрения, идеальным суперпродуктом. Как отмечает диетолог Шэрон Натоли, яйца способствуют выработке мелатонина - гормона, регулирующего суточные ритмы и вызывающего чувство сонливости.



Плюс, в яйцах есть триптофан - аминокислота, повышающая качество сна, снижающая показатели тревожности. Витамины группы В (в том числе В12, В5, биотин, тиамин, рибофлавин) и селен полезны для кожи, волос, ногтей. Они же снижают риск рака. И все эти вещества можно найти в яйцах.



Диетологи советуют в день съедать по два яйца - на завтрак и на ужин. Если потреблять яйца на завтрак, можно длительное время не испытывать чувства голода. Таким образом яйца помогают поддерживать здоровый вес, замедляют процессы старения.

