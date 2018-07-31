Лавров: «вбить клин» между народами России и Украины не удастся

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что выбор между Россией и Европой, который навязывают Украине западные страны, является неприемлемым.



По словам министра, еще в 2004 году на Западе открыто говорили, что украинской стороне нужно выбирать между Европой и Россией.



«Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире», — сказал Лавров.



Он добавил, что Россия хочет «быть друзьями» с Украиной. Лавров отметил, что получившие власть в Киеве незаконные «временщики» будут разоблачены украинским народом.



«И тот факт, что не один миллион украинских граждан ежегодно отдыхает в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами», — заметил Лавров.

