Захотевшего в туалет преступника пришлось отпустить на свободу

В японском городе Сайтама суд освободил обвиняемого, потому что при задержании ему не дали сходить в туалет. Об этом сообщает издание SoraNews24.



Полиция остановила 45-летнего мужчину на парковке игрового центра. Он несколько раз попросил отпустить его в туалет, но ему отказали. При обыске у него нашли наркотики и арестовали.



Окружной суд Сайтамы снял с мужчины все обвинения и признал его арест незаконным. «Помешав этому человеку сходить в туалет, полиция силой вынудила его отдать наркотики», — объясняет судья Юки Цуёси.

