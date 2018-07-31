Определены города с лучшей инфраструктурой для электрокаров

Специалисты компании Spotahome составили рейтинг городов с лучшей инфраструктурой для электрокаров. Первое место в перечне досталось Лондону, получившему наивысшую оценку в 10 баллов. Об этом пишет Energy Live News.



Следом за британской столицей в перечне идут Амстердам (9,63 балла), Роттердам (8,73), а также немецкие города Берлин и Гамбург.



В ТОП-10 также вошли Осло (Норвегия), Нью-Йорк (США), Лиссабон (Португалия), Мюнхен (Германия) и Барселона (Испания).



В целом специалисты проанализировали данные по 89 городам в рамках исследования.

