Определены города с лучшей инфраструктурой для электрокаров
Специалисты компании Spotahome составили рейтинг городов с лучшей инфраструктурой для электрокаров. Первое место в перечне досталось Лондону, получившему наивысшую оценку в 10 баллов. Об этом пишет Energy Live News.
Следом за британской столицей в перечне идут Амстердам (9,63 балла), Роттердам (8,73), а также немецкие города Берлин и Гамбург.
В ТОП-10 также вошли Осло (Норвегия), Нью-Йорк (США), Лиссабон (Португалия), Мюнхен (Германия) и Барселона (Испания).
В целом специалисты проанализировали данные по 89 городам в рамках исследования.
Источник: Корреспондент
30.07 18:21