Трамп и торговая война разогнали американскую экономику

Рост ВВП США во втором квартале 2018 года составил 4,1 процента, сообщает Associated Press со ссылкой на данные министерства торговли. Это наивысший показатель с 2014 года. По мнению аналитиков, добиться его удалось благодаря прошлогодней налоговой реформе и тому, что рынок приготовился к эскалации торговой войны.



Президент США Дональд Трамп после публикации статистических данных заявил журналистам, что страна переживает «исторический подъем». Благодаря нынешним успехам ему удалось сдержать предвыборное обещание довести экономический рост до 4 процентов, чего не удавалось в последние годы президентства Барака Обамы.



Экономисты называют два главных фактора. Это потребительский спрос, выросший благодаря прошлогоднему снижению налогов, и активность экспортеров, которые спешат поставить побольше товаров до ужесточения международных пошлин.



При этом аналитики, опрошенные изданием, указывают, что столь оптимистичные показатели стоит воспринимать как разовый успех, вызванный во многом временными факторами. В оставшихся двух кварталах 2018 года они ожидают спад — до 3 процентов.



Еще одна причина ждать снижения роста экономики — повышение базовой ставки Федеральной резервной системы. Она влияет на общий уровень ставок на рынке и делает кредиты для предприятий и населения дороже. В настоящее время ставка находится на уровне 1,75-2 процентов.

