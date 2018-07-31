Проезд в общественном транспорте в Днепре подорожает более чем вдвое

Стоимость проезда в наземном электротранспорте г.Днепр с 5 августа увеличится с 1,5 грн до 4 грн, а метрополитене – с 2 грн до 4 грн. Соответствующее решение принял Днепровский горисполком 27 июля текущего года, установив также тариф 4 грн на провоз багажа.



На сайте КП "Днепрэлектротранспорт" сообщены цены на проездные билеты. Стоимость однодневного проездного в трамвае и троллейбусе будет составлять 10 грн, на неделю — 60 грн, на 3 месяца - 600 грн. Проездной на 1 месяц на один вид транспорта обойдется в 220 грн, на 2 — 260 грн., для студентов 110 грн и 130 грн. соответственно. Льготные категории пассажиров, как и ранее, будут ездить бесплатно.



Действующие сейчас тарифы на проезд в муниципальном транспорте Днепра были установлены в августе 2011 года.

