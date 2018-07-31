Программы «Интера» ко Дню Крещения Руси посмотрели более 10 млн. человек

28 июля, в День памяти Святого равноапостольного князя Владимира, украинцы отмечают День Крещения Руси. Ровно 1030 лет прошло с эпохального события, которое на тысячелетие предопределило нашу историю. 27 и 28 июля телеканал «Интер» в прямом эфире транслировал торжества, приуроченные к 1030-летию Крещения Руси: молебен на Владимирской горке, Всеукраинский крестный ход и Божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Помимо этого, 27 июля на «Интере» было спецпрограммирование, посвященное празднику, включающее шестичасовой прямоэфирный марафон «Наша вера», документальный проект «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», специальный кинопоказ. Праздничный эфир «Интера» в пятницу смотрели 10 млн телезрителей в Украине.



В канун Дня Крещения Руси сотни тысяч верующих съехались в Киев. 27 июля возле памятника равноапостольному князю Владимиру прошел торжественный молебен, после которого верующие и духовенство прошли крестным ходом в Киево-Печерскую лавру. В этом году, по данным информационно-просветительского отдела УПЦ, в молебне и крестном ходе приняло участие более 250 тысяч человек.



«Интер» – единственный украинский телеканал, который уделил 1030-летию Крещения Руси особое внимание в своем эфире.



«В День Крещения Руси «Интер» традиционно транслирует торжественный молебен и крестный ход. Но в отличие от предыдущих лет в этом году 27 июля, в канун праздника, у нас день был полностью посвящен этой дате. В прайме вышел специальный проект к 30-летию возобновления монашеского служения в Киево-Печерской лавре «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», художественный фильм «Поп» из коллекции «Православного кино», – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Мы сняли всю рекламу. Всем этим днем, как единым целым, мы хотели дать миллионам наших зрителей ощущение единого большого, светлого праздника, который всех объединяет. Поэтому мы решили расширить рамки нашего эфира. Мы почувствовали, что это очень важно и люди этого ждут. Я счастлива, что это событие состоялось и что телеканал «Интер» дал возможность миллионам людей присоединиться к общей молитве».