Воевать за Крым никто не будет?

После так называемой «крымской декларации» Госдепа США 25 июля 2018 года у министра иностранных дел Павла Климкина начались видения. Даже покруче, чем ему положено по должности. Гарант нации только поблагодарил США и высказал мечту, как он думает, всей древней нации: «Сколько бы времени ни прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только одним – освобождением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех причиненных агрессором убытков». То есть не забыл о денюжке.



И МИД Украины был более-менее сдержанным: «Эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности. Так же как и в декларации Уэллеса 1940 года, США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя. Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко благодарны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины». И все, декларация на декларацию – это нормально. Есть и оценка продекларированного, и отношение к нему: мол, спасибо, вы нас поддержали, мы вас услышали.



«Эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности. Так же как и в декларации Уэллеса 1940 года, США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя. Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право

Всегда, когда США чувствовали и даже понимали, что они где-то могут обломать зубы и получить по мордасам, они такие «декларации» и мастырили. Еще раньше они придумали даже не декларацию, а целую «доктрину Стимпсона» (по имени госсекретаря Генри Стимпсона). В 1932 году, когда стало понятно, что Японии плевать на все угрозы и даже экономические США

Но вот Климкина расперло и порвало буквально как какого-то Клима Чугункина, перепившего бормотухи. Судя по его воинственности, глава МИД, как его чудеснейший литературный двойник, готов пройтись по пивнушкам с гармошкой, собрать там воинство и повести его на юг – давить на Россию. «После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О «балтийском сценарии», который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!», – криком орал он на весь «Twittеr».Конечно, «крымскую» декларацию Госдепа приветствовали МИД Великобритании, потом весь ЕС. И их тоже можно понять. Во-первых, они опять заявили, что «союзники США», а значит, могут рассчитывать на послабления в переговорах с ними в торговой войне, которую объявил и не собирается сворачивать президент США Дональд Трамп. Во-вторых, в отличие, похоже, от МИД Украины и его главы Чугункина, в Британии и во всей Европе знают четкую цену «крымской декларации», подписанной к тому же не Трампом, отвечающим в США за внешнюю политику, а его как бы замом – всего лишь главой Госдепа Майклом Помпео. В Европе после этого документа вздохнули с облегчением: после его обнародования даже дебилам стало понятно, что США пока не будут воевать за Крым ни с кем, тем более с Россией, а значит, и Европу не втянут в возможную бойню. Ведь президент России Владимир Путин уже недвусмысленно дал понять, что «вопрос Крыма закрыт навсегда» и он полуостров никому мирно не отдаст. А это, оглядываясь на возможности российской армии, в Украине как минимум нужно помнить всегда. И не носиться с трухлявой рогаткой перед крылатой ракетой «Калибр», дразня сильного и надеясь, что за тебя впишутся более сильные дядьки с таким же серьезным «металлом» на руках. Не впишутся, ой, не впишутся...Ведь что такое «декларация Уэллеса», на которую, блеща невиданным интеллектом, ссылаются и в МИД Украины, и некоторые провластные эксперты-умняки, кормящиеся с оправданий всего, что делает власть? Это документ, который США приняли в 1940 году, когда поняли, что ничем не могут воспрепятствовать тому, что в СССР «вошли» Латвия, Литва и Эстония. Помешать США не смогли, но зато осудили и типа предложили принцип – «сила не является аргументом для изменения границ». На самом же деле работал так называемый «балтийский сценарий»: 51 год США не признавали «аннексию Прибалтики», но активно и продуктивно сотрудничали с СССР. Они даже Гитлеру вместе шею свернули, чем страшно опечалили идеологических предшественников нынешних «хереов майдана», выводящих свою историю из ОУН-УПА, которая клялась в верности «фюреру немецкого народа».«Декларация Уэллеса» исчерпала себя в 1991 году, когда «йокнул» СССР. Еще более бесславно закончил свои политические дни человек, давший ей свое имя, – Самнер Уэллес, то и. о., то замгоссекретаря США в 1937-1943 годах. Он уже тогда оказался «настоящим европейцем», приставал к пацанам и в 1943 году был вынужден уйти в отставку, так как его застукали за приставанием к двум неграм-проводникам в поезде. Представляете, мало что педера… пардон, гей, так еще и расово неразборчивый: зарился на черненькое, хотя такого добра и беленького вокруг в США всегда было навалом. Этого Америка не смогла похотливому Самнеру простить, но декларацией его пользовалась, хоть и называла ее педера… извините, бессмысленной бумажкой. Потому что она такой и была. Во всех смыслах...Более того, всегда, когда США чувствовали и даже понимали, что они где-то могут обломать зубы и получить по мордасам, они такие «декларации» и мастырили. Еще раньше они придумали даже не декларацию, а целую «доктрину Стимпсона» (по имени госсекретаря Генри Стимпсона). В 1932 году, когда стало понятно, что Японии плевать на все угрозы и даже экономические США и что она продолжит дальше завоевывать Китай, администрация США направила в Токио и в Пекин идентичные ноты, в которых говорилось, что США никогда – слышите?! – никогда не будут признавать никакие договоры или территориальные приобретения, навязанные Китаю японским правительством. И что? А ничего: пришлось США потом с Японией воевать. И крепко воевать, оставляя своих солдат по всему Тихоокеанскому бассейну. Потому что штык легко рвет любую бумажку, невзирая на то, что там написано – доктрина или декларация...А сейчас, похоже, никто даже и не думает обнажать штыки за Крым. Даже Россия, которая это понимает и только предупреждает на всякий случай. Да и то только городских сумасшедших, которые могут чудом проникнуть на международную арену, ведь побеги из любых дурдомов случаются. Особенно когда страна напичкана патриотами, а атмосфера сильно подпорчена их патрио-испражнениями...Так вот и с «крымской декларацией Помпео». Написана классно и звучит актуально, ласкает ухо, даже немытое (из-за отсутствия в стране и горячей и холодной воды, потому что реформа на дворе) патриота: «Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются хранить эту политику к восстановлению территориальной целостности Украины. ...Демократические государства стараются построить свободный, справедливый и процветающий мир, и мы должны сохранять приверженность международному принципу равенства государств и уважать территориальную целостность других стран. Своими действиями Россия повела себя таким образом, который недостоин великой державы, и по собственной воле изолировала себя от международного сообщества».И, как говорится? А все! Сама декларация, сам факт ее принятия означают, что:– у США как лидера западного мира и у всего Запада сегодня нет ни средств, ни – это главное! – желания пресечь то, что они вместе с Украиной называют «аннексией Крыма Россией». То есть, повторяю, воевать за Крым никто не собирается;– Крым в составе России и даже остающиеся антироссийские санкции за это, скорее всего, не станут и не будут препятствием для плодотворного сотрудничества между Россией и Западом. В том числе и с США. Иначе зачем Трамп уже сказал, что поедет в Москву, если Путин его официально позовет? А Путин взял да и позвал. Неужели просто на «слабо» взял? А если нет?– Запад нашел себе, конечно, неплохую дополнительную теоретическую «замануху» и как бы уравнял Путина с Иосифом Сталиным, во времена которого была принята «декларация Уэллеса». Но это слабая подпорка, ибо, как говорят вожди украинских патриотов, «повоняют и забудут». А Крым останется в России. И это, кажется, для России главное...Слабым утешением для Киева может быть разве что информация о том, что американский Конгресс может до конца года для усиления давления на Россию принять законопроект о новых антироссийских санкциях. Тех, которые сейчас, по их словам, разрабатывают республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес, как бы символизируя единую, даже объединяющую межпартийную ненависть к России. Но в России это воспринимают спокойно. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий даже назвал инициативы американских сенаторов по ужесточению санкций «еще одним проявлением антироссийской агонии»......Вот и получается, что война за Крым по-прежнему идет на словах и бумажками. И всем понятно, чем это может закончиться для Украины и России при молчаливом согласии Запада: или ишаки передохнут, или «падишахи» сменятся...