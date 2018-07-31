ФИФА в сентябре обсудит результаты внедрения системы VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) проанализирует прошедший в России чемпионат мира с технической точки зрения.



"ФИФА пригласила всех главных тренеров и технических директоров 211 футбольных ассоциаций - членов ФИФА, а также технических экспертов всех шести конфедераций на футбольную конференцию, которая пройдет 23 сентября в Лондоне", - сообщает пресс-служба федерации в понедельник.



"Цель конференции - проанализировать главное соревнование ФИФА с технической и тактической точки зрения, определить тенденции и сравнить основные выводы с выводами с предыдущих чемпионатов, также будут обсуждаться вопросы внедрения системы видеорефери (VAR) и его влияния на игру".

