Украина выплатила за полгода по долгам 160 млрд

За первое полугодие Министерство финансов в рамках погашения госдолга 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,764 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.



Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.



В то же время, министерство привлекло в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,851 млрд грн, в том числе внешних – 2,7 млрд грн.

