Лавров заявил, что для нового саммита "нормандской четверки" пока нет условий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для проведения нового саммита "нормандской четверки" на уровне глав стран пока нет условий. Об этом сообщает УНН.



"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств "нормандской четверки" о трех конкретных населенных пунктах (где должно быть осуществлено разведение вооружений – ред.) не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации "нормандского формата". Не говоря уже о том, что в политической области такая элементарная вещь, как известная многим "формула Штайнмайера" не может быть положена на бумагу уже два с половиной года", - заявил Лавров.



При этом он добавил, что идея проведения саммита "четверки" высказывалась Францией и Германией во время его поездки в Берлин и Париж на прошлой неделе.

