Польша намерена потребовать от России военные репарации

Польский парламент следующего созыва намерен предъявить Москве претензии о выплате военных репараций.



"В следующем созыве парламенту следует подготовить претензии к России о компенсации ущерба, который стране нанес Советский Союз. Я знаю, что такие требования уже готовы предъявить страны Балтики", - сказал глава комитета сейма по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.



В то же время он подчеркнул, что исполнение требований маловероятно, так как "Россия - это страна, не уважающая международный правопорядок". Однако, по словам Мулярчика, требования все же необходимо выдвинуть.



Точная сумма компенсации не уточнялась.

