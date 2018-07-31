Европе нужен свой "Мюллер" для расследования против РФ, - Евродепутат

Депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт готов инициировать расследование относительно влияния дезинформации РФ и другого кремлевского вмешательства на европейские демократии.



Об этом европарламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.



Политик высказал предложение создать в Европе должность спецпрокурора по образцу США.



"Европе нужен собственный Мюллер, который расследует масштабы российских кампаний по дезинформации и других атаках на наши демократии", - отметил евродепутат.



Он подчеркнул, что готов инициировать такое расследование осенью.



"В сентябре я подтолкну Европейский парламент до таких мер для очистки наших интернет - и социальных сетей. Время нанести удар в ответ", - отметил Вергофстадт.

