Европе нужен свой "Мюллер" для расследования против РФ, - Евродепутат
Депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт готов инициировать расследование относительно влияния дезинформации РФ и другого кремлевского вмешательства на европейские демократии.
Об этом европарламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.
Политик высказал предложение создать в Европе должность спецпрокурора по образцу США.
"Европе нужен собственный Мюллер, который расследует масштабы российских кампаний по дезинформации и других атаках на наши демократии", - отметил евродепутат.
Он подчеркнул, что готов инициировать такое расследование осенью.
"В сентябре я подтолкну Европейский парламент до таких мер для очистки наших интернет - и социальных сетей. Время нанести удар в ответ", - отметил Вергофстадт.
Источник: Эспресо.ТВ
30.07 18:41