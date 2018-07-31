Сумев привлечь Медведчука, «За Життя» сделала заявку на победу за голоса избирателя Юго-Востока, - Фомин

Избиратели Юго-Востока - это миллионы украинцев, которые теперь увидели политика, за которого не стыдно голосовать. Об этом написал в Facebook политический обозреватель Александр Фомин.



Фомин подчеркивает, что Медведчук - это знаковая фигура для по-настоящему оппозиционного избирателя, «который одинаково протестно настроен как против майданной власти (БПП, «Народный фронт»), так и против майданной оппозиции («Батькивщина» Юлии Тимошенко, Радикальная партия Олега Ляшко)».



«Человек, отвечающий за мирное урегулирование на Донбассе и восстановление отношений с Россией и странами СНГ. Автор мирного плана для Донбасса. Фигура №1 в деле обмена пленными, освободивший и вернувший домой более тысячи граждан Украины», - перечисляет обозреватель сильные стороны Медведчука.



Фомин делает вывод, что теперь миллионы оппозиционных избирателей получили фигуру политика, за которого не стыдно голосовать.



«Миллионы избирателей, которые еще вчера не хотели идти на выборы, и говорили, что заменить власть Майдана на оппозицию Майдана - это «поменять шило на мыло», в лице Медведчука получили политика, за которого не стыдно голосовать. А «За Життя» - самого влиятельного оппозиционного лидера с принципиальной позицией, благодаря чему партия Рабиновича отныне будет выгодно выделяться на фоне аморфного «Оппозиционного блока»», - подчеркивает политический обозреватель.



Журналист обращает внимание, как масса блогеров в Facebook пишут о том, что, благодаря такому союзнику как Медведчук, партия «За Життя» выигрывает у «Оппозиционного блока».



«Масса людей пишет в ФБ, что благодаря такому союзнику Рабинович на старте кампании сразу же ушел в серьезный отрыв от конкурента в лице «Оппоблока», оставив позади Бойко, Левочкина & Co», - написал Александр Фомин.

