Александр Ефремов – два года в СИЗО. Доказательств вины все еще нет!

30 июля исполнилось ровно два года как экс-руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов находится в СИЗО.



Он был задержан в Киевском аэропорту по обвинению в принятии «диктаторских законов» 16 января 2014 года, однако уже в суде представители прокуратуры предъявили ему подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации ЛНР, а также, государственной измене. За это время ни одного прямого доказательства его вины предъявлено не было, но тем не менее он остается в заключении.



Задержание Ефремова произошло через два месяца после назначения генеральным прокурором Украины Юрия Луценко. По данным адвоката Ефремова – Андрея Смирнова, за это время суд 11 раз продлевал ему (Александру Ефремову) меру пресечения – пребывание под стражей. «Девять раз! По несуществующей в уголовном процессе процедуре». За это время только со стороны обвинения было допрошено 78 свидетелей, не давших ни одного прямого обвинительного показания. В то же время уже 5 свидетелей дали признательные показания под присягой в суде о том, что прокуроры оказывали на них давление, принуждая к ложным обвинительным показаниям. Во время дачи показаний сразу три представителя руководства УСБУ в Луганской области того периода дали обвинительные показания против другого свидетеля обвинения – бывшего начальника УМВД в Луганской области Владимира Гуславского – давнего соратника генерального прокурора – Юрия Луценко. На «странность» действий Владимира Гуславского указал во время допроса и спикер украинского парламента Андрей Парубий. По его словам, отпустить шестерых государственных преступников «было инициативой областного управления МВД, под предлогом смягчения настроений на улице». Тем не менее Владимир Гуславский до сих пор находится в статусе свидетеля по рассматриваемому делу.



Через полгода пребывания экс-регионала в киевском СИЗО, он был переведен в Старобельское СИЗО и его дело передано на рассмотрение в Старобельский суд, находящийся в 800 километрах от столицы Украины и в нескольких десятках километров от линии соприкосновения, фактически в зоне военных действий. Адвокаты Ефремова считают, что на коллегию судей рассматривающих дело оказывается серьезное политическое давление. Так на 20 августа назначена их аттестация, что рассматривать иначе, как стремление склонить их к принятию незаконного решения крайне сложно.



На данный момент Александр Ефремов является самым высокопоставленным чиновником предыдущей власти, который находится в заключении и против него выдвинуты политические обвинения. В случае принятия судом положительных решений, экс-регионал может быть приговорен к 15-то годам лишения свободы или к пожизненному заключению.

