Порошенко подписал закон о маркировке органической продукции

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции", сообщила пресс-служба главы государства.



Согласно сообщению, реализация норм закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере производства и обращения органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.



Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции. Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.



Как сообщалось, Верховная Рада 10 июля приняла во втором чтении и в целом закон №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.



За принятие документа проголосовало 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

