Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента Грузии и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными.



О данном решении объявила в понедельник первая коллегия Конституционного суда.



"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорится в постановлении суда. При этом отмечается, что запрет на потребление марихуаны - это действие, направленное против его оборота, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей. Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы.



"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", - говорится в постановлении суда.



В то же время Конституционный суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.



30 ноября 2017 года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей оппозиционной партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. Еще раньше, в июле Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.



По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.

