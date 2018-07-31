Полторак обратился к Гройсману за повышением зарплат военным

В Министерстве обороны Украины подтверждают информацию о письме министра Степана Полторака в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с обоснованием необходимости увеличить бюджетное финансирование ведомства для повышения окладов военнослужащих.



В военном ведомстве агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что с начала 2018 года с военной службы в рядах Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, при этом основной причиной увольнения С.Полторак в своем письме премьеру указал низкие зарплаты. В то же время, за тот же период контракт с украинской армией подписали более 17 тысяч украинцев.



"Всего за первое полугодие уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, которые имели военный опыт. Причины увольнения на самом деле разные. Но это процесс постоянный (увольнения и поступления на военную службу – ИФ). По состоянию на июль контракт подписали 17 тыс. 200 человек", - уточнил представитель министерства.



Ранее ряд СМИ опубликовали скан-копию письма С.Полторака к В.Гройсману, где написал о намерении повысить денежное обеспечение военнослужащих с 1 октября 2018 года, но для этого нужно дополнительное бюджетное финансирование. Также в письме указано, что за первое полугодие с военной службы уволились 11 тыс. человек, до конца года планирует уволиться еще 18 тыс.

