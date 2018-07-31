Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса

Авиакомпания British Airways высадила 20 пассажиров из своих самолетов из-за того, что высокая температура воздуха затруднила взлет. Об этом сообщает Fox News.



По словам представительницы авиакомпании, самолет не смог бы взлететь, не сбросив лишний вес, так как 35-градусная жара повлияла на давление воздуха. «Из-за того, что взлетная полоса [аэропорта Лондон-Сити] слишком короткая и требует более резкого взлета, а экстремальная температура повлияла на давление в самолете, нам пришлось сократить вес и высадить 20 пассажиров. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить им номера в отеле и посадить на другой самолет, который будет вылетать завтра», — пояснила агент авиакомпании.



Многие пассажиры были разочарованы отменой отпуска. Например, мать троих детей рассказала, что ее дочка с синдромом Дауна буквально считала дни до поездки, чтобы увидеться с бабушкой, и была ужасно расстроена, узнав, что путешествие отменяется.



«Сотрудники авиакомпании спросили у нас, кто готов сойти с рейса, и, когда никто не поднял руку, они сказали, что им самим придется выбрать, кого высаживать. Затем они произнесли фамилию нашей семьи, им было все равно, что нас пятеро и у моей дочки синдром Дауна», — поделилась женщина.

